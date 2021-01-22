Маленького мальчика сбили на дороге в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Вечером 21 января 2021 года напротив дома №8 по ул. Дзержинского в Глазове сбили девятилетнего мальчика. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

На ребенка наехал автомобиль «Форд-Фокус», за рулем которого находилась 34-летняя женщина. Мальчик перебегал дорогу в том месте, где не установлен пешеходный переход или светофор. Хотя на фото видно, что «зебра» находилась буквально в нескольких метрах от места ДТП.

В результате аварии он получил травмы.

На машине от удара видимых повреждений нет.

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