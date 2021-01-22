14 наркоторговцев задержали в Удмуртии Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике

В Удмуртии сотрудники МВД задержали 14 человек от 19 до 35 лет по подозрению в продаже наркотиков. Среди подозреваемых жители Удмуртии, а также Кировской, Нижегородской и Калининградской областей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, несколько месяцев группировка занималась продажей синтетических и растительных наркотиков через интернет-магазин, который они сами открыли. Запрещенные вещества распространялись через тайники в лесах Удмуртии и соседних регионов.

Сообщается, что участники этого сообщества были незнакомы друг с другом лично, а общались только через Интернет.

В квартирах подозреваемых провели обыски. Там были обнаружены более 700 граммов различных наркотиков.

Четверо участников группировки находятся под домашним арестом, а остальные - в СИЗО. Возбуждены уголовные дела. Если вина будет доказана, то подозреваемым грозит срок до 20 лет лишения свободы.

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