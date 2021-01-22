В Удмуртии заработал уникальный кормоцентр для животных за 100 млн рублей Фото: пресс-служба Минсельхоза Удмуртии

Минсельхоз Удмуртии сообщает, что в Удмуртии заработал уникальный кормовой центр для животноводства стоимостью 100 млн рублей. Подобных объектов ранее не было в республике. Там используются израильские технологии, которые позволяют производить до 500 тонн кормов за смену.

Над этим работают три израильских миксера объемом 15 тонн каждый. Процесс полностью автоматизирован и не предполагает участия в нем человека.

- Работа пока идет в пуско-наладочном режиме, на полную мощность кормоцех работать не может из-за низкой грузоподъемности миксеров. На раздаче задействованы старые прицепные миксеры объемом в 4 тонны. К концу января предполагается запустить новые самоходные автомобильные кормораздатчики грузоподъемностью 15 тонн и 8 тонн, - рассказывают специалисты хозяйства.

Новый объект открыли в Вавожском районе республики, где ранее открылся молочный комплекс на 1712 голов, где суточные надои составляют 40 тонн молока.

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