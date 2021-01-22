Еще два участка дорог было решено отремонтировать в Удмуртии в 2021 году Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В 2021 году количество объектов ремонта БКАД в 2021 году увеличилось с 26 до 28. Такое решение было принято в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, сообщает пресс-служба правительства региона.

Добавились два участка региональной трассы в направлении Ижевск – Ува. Первый участок автодороги – Капустино. Здесь ремонтные работы проведутся на более чем 7,8 км дороги. Второй – Лудорвай-Ильинка. Там обновят 2,6 км трассы и укрепят обочины.

- Постепенно мы смещаем акцент с крупных объектов агломерации, таких, как Ижевск. Напомню, что 2021 год объявлен Главой Удмуртии Годом села. Поэтому развитие инфраструктуры в районах, особенно дорожной, актуальное для нас направление, - рассказал председатель Правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

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