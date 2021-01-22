Ветеринар и дояр из Удмуртии стали тиктокерами

Ветеринар и дояр из Удмуртии стали Тик Токерами
Фото: личный архив героев
Ветеринар и дояр из колхоза Удмуртии стали миллионниками в Тик Токе. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Артем Григорьев и Владимир Ложкин рассказали, как они попали в Тик Ток и что им пишут подписчики.
Из нашего подкаста вы узнаете, сколько зарабатывают тиктокеры.
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