Ветеринар и дояр из Удмуртии стали тиктокерами

Ветеринар и дояр из Удмуртии стали Тик Токерами Фото: личный архив героев

Ветеринар и дояр из колхоза Удмуртии стали миллионниками в Тик Токе. В прямом эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» Артем Григорьев и Владимир Ложкин рассказали, как они попали в Тик Ток и что им пишут подписчики.

Из нашего подкаста вы узнаете, сколько зарабатывают тиктокеры.

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