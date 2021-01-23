Под видом таксиста ижевчанин арендовал автомобиль и сдал его на запчасти

Ижевчанин продал арендованную иномарку на авторазбор Фото: Архив КП

31-летнего безработного ижевчанина задержали за то, что он, назвавшись водителем такси, арендовал автомобиль «Фольксваген» и сдал транспортное средство на авторазбор.

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, по версии следствия, подозреваемый совершил незаконную сделку в ноябре 2020 года. Сколько он выручил за иномарку, не уточняется, но ущерб организации, владеющая машиной, составил 800 тыс. рублей.

Против лже-таксиста возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», теперь полицейские устанавливают возможную причастность ижевчанина к совершению аналогичных преступлений. Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

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