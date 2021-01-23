Утечка воды произошла в Ижевске на улице Пушкинской

На улице Пушкинской устраняют последствия излива воды Фото: Архив КП

Утром 23 января в Ижевске произошла утечка воды из колодца с пожарным гидрантом на улице Пушкинской возле школы № 30. Об этом сообщает пресс-служба города.

Заявка поступила в диспетчерскую службу «Ижводоканала» в 8:05, к 9:00 ремонтная бригада локализовала повреждение. Сообщается, что водоснабжение жителей не прерывалось.

В настоящее время на участке работает спецтехника, устраняющая наледь, водителей просят соблюдать осторожность.

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