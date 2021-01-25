Должник из Удмуртии мешал приставам эвакуировать автомобиль

Должник мешал эвакуации своего автомобиля Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Должника из Селтинского района Удмуртии привлекут к административной ответственности за воспрепятствование законной деятельности приставов. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Гражданин имеет задолженность перед юридическими лицами. Также у него есть неоплаченные штрафы ГИБДД. Всего мужчина задолжал 600 тысяч рублей. В установленные законом сроки он не вернул деньги.

Приставы установили, что у должника есть автомобиль «УАЗ ПАТРИОТ». Мужчина скрывал его местонахождение, и машину объявили в розыск. Ее нашли благодаря слаженной работе приставов и ГИБДД. Автомобиль арестовали и эвакуировали.

Во время погрузки транспортного средства должник ругался нецензурной бранью, всячески мешал работе приставов. На неоднократные требования прекратить противоправные действия он не реагировал.

В отношении мужчины составили и направили в суд протокол об административном правонарушении по ст. 17.8 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов». Ему назначили наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

Сотрудники ГИБДД составили в отношении мужчины протокол по ст. 19.3. КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции, военнослужащего, сотрудника органов федеральной службы безопасности, сотрудника органов государственной охраны, сотрудника органов, осуществляющих федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции, либо сотрудника органа или учреждения уголовно-исполнительной системы либо сотрудника войск национальной гвардии Российской Федерации». Мужчине назначили наказание в виде административного ареста на 12 суток.

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