Удмуртия примет участие во всероссийском этноконкурсе «Мастера гостеприимства» Фото: Архив «КП» в Ижевске

Удмуртия примет участие во втором сезоне всероссийского этноконкурса «Мастера гостеприимства». Свои заявки отправили Музей-усадьба Чайковского, Сарапульский Музей-заповедник. Кроме того 4 проекта представит Глазов и еще несколько конкурсных работ по событийному туризму направят районы республики, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Отмечается, что в новом сезоне список номинаций расширился. Появились такие номинации как «Событийный туризм и ивент-индустрия», «Этнокультурный туризм», «Инновации в управлении гостиничным бизнесом».

В 2019 году от Удмуртии в конкурсе приняло участие 34 человека. 8 проектов получили гранты на 3 миллиона 250 тысяч рублей.

- Внутренний туризм продолжает укреплять свои позиции. Все большую популярность набирают направления и маршруты, которые недавно были вне поля зрения путешественников. На первый план выходит поиск новых впечатлений и желание собственными глазами увидеть отдаленные уголки нашей родины. И зачастую самые сильные эмоции у туристов вызывает возвращение на землю предков, к своим этнокорням. Поэтому этнокультурный туризм сейчас - это новый тренд, быстро развивающееся направление путешествий. Особенно в нашей стране, где проживают свыше 180 национальностей и народностей, - говорит заместитель исполнительного директора - директор департамента регионального развития Сергей Корлыханов.

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