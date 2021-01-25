Ижевчанина задержали по подозрению в нападении на мать-инвалида Фото: pixabay.com

30-летний житель Ижевска задержан участковыми и подозревается в разбойном нападении на мать-инвалида. Женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что сын душил ее и требовал денег на алкоголь. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Ижевску.

Потерпевшая рассказала, что ее сын часто употребляет алкоголь. В ходе нападения на женщину подозреваемый забрал у нее 1150 рублей и скрылся. Но позже его удалось задержать.

Отмечается, что женщина является инвалидом первой группы и передвигается на коляске.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «разбой». Подозреваемый находится под стражей. Если его вина будет доказана, то он может получить наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

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