В Спортивной школе по шахматам им. С. Ф. Ощепкова прошла открытая тренировка с участием министра спорта Удмуртии

Открытая тренировка с участием министра спорта Удмуртии Александром Варшавским Фото: Амир Закиров

21 января в ижевской Спортивной школе по шахматам им. С. Ф. Ощепкова состоялась открытая тренировка по шахматам с участием министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Александра Варшавского. Подобные мероприятия он проводит с осени прошлого года. В этот раз спортивный выбор пал на шахматы. И не случайно. В Дебёсах с 19 по 23 декабря проходили Всероссийские сельские игры по быстрым шахматам и блицу среди школьников.

Встреча была эмоциональной. Участники не только сражались на шахматном поле, но и задавали министру вопросы на самые острые темы, касающиеся интеллектуального спорта, а также вносили свои предложения.

Участники не только сражались на шахматном поле, но и задавали министру вопросы Фото: Амир Закиров

- Тренировка с министром спорта - это новая и, на мой взгляд, очень хорошая и интересная традиция для нашего региона. Без лишнего официоза министр приезжает на объект спорта, чтобы посмотреть на деятельность, стать частью тренировочного процесса, принять непосредственное участие в нем, попробовать понять специфику, поговорить со спортсменами и тренерами. Конечно, не обошлось без обсуждения проблем и организационных вопросов, но большую часть времени была игра в шахматы. Именно они были на первом месте, все-таки это тренировка, а не совещание или конференция, - рассказал Максим Озолин, директор Спортивной школы по шахматам им. С. Ф. Ощепкова, заслуженный тренер Удмуртии, мастер спорта России.

Особенно интересно было наблюдать за игрой министра спорта и вице-президента шахматной федерации Удмуртии Анастасии Власовой. Разыграли в итоге три партии, Варшавский уступил Власовой 1:2. Кстати, оба игрока в шахматы играют не профессионально.

- Пришлось, конечно, многое вспомнить, чтобы отстоять честь Шахматной федерации республики - улыбается Анастасия Власова. - Я редко играю в шахматы, но очень люблю и уважаю этот вид спорта. Любовь к этой игре мне привил папа. Многие думают, что шахматы это скучно, играют медленно. На самом деле, адреналин зашкаливает. И соображать нужно очень быстро. Огромное внимание сейчас обращают на этот вид спорта и правительство Удмуртии, шахматы “звучат” и на федеральном уровне.

Игра министра спорта и вице-президента шахматной федерации Удмуртии Анастасии Власовой Фото: Амир Закиров

Также вице-президент в разговоре с Александром Варшавским отметила, что подобные встречи очень много значат для тех, кто стоит у истоков и занимается продвижением и еще больше - для детей, которым важно ощущать важность того, что они делают, видеть, что шахматы - это серьезно.

Министр, в свою очередь, отметил, что ему важно участвовать в таких мероприятиях по двум основным причинам: во-первых, они позволяют привлечь дополнительное внимание к конкретному виду спорта, а во-вторых помогают лучше понять специфику и потребности спортивных организаций.

- Тренировка оставила самые яркие впечатления, - сказал Александр Варшавский. - Я никогда не был на тренировках по шахматам, и могу сказать, что это правда очень увлекательно. Это не только сама игра, но и решение потрясающих логических задач. Просто поражает, насколько многогранным может быть человеческое мышление. И очень радостно, что в Ижевске есть такая сильная специализированная школа. У нас замечательные тренеры и дети - очень внимательные, веселые, вежливые. Любой спорт воспитывает, но шахматы, наверное, один из лидеров - это очень интеллигентный вид спорта. И Удмуртия серьезно настроена на поддержку шахматного спорта, поэтому я уверен, что он и дальше будет развиваться столь же успешными темпами.

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