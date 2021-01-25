Пьяный водитель «Нивы» и его пассажир пострадали из-за столкновения со столбом в Ижевске Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, ранним утром 24 января, напротив дома №34 по улице 10 лет Октября в Ижевске 20-летний водитель ВАЗ-2121 не справился с управлением и врезался в фонарный столб. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Сообщается, что молодой человек, находившийся за рулем, был пьян.

В результате ДТП он и его 18-летний пассажир получили травмы.

Сильно повреждена и машина. Выбито лобовое стекло, смяты капот и передний бампер. Также сломаны фары и погнуты зеркала бокового обзора.

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