Карта распространения коронавируса на 25 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 января 2021 года
Фото: pixabay.com
Оперштаб Удмуртии сообщает, что в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 182 человека. Из них 7 детей и 78 пенсионеров.
Вылечились и выздоровели 186 пациентов. Прививку от COVID-19 уже сделали 4 495 жителей республики.
За все время пандемии в нашем регионе провели 807 024 исследования на коронавирус. За последние сутки сделали 3 521 тест.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 11 957
Воткинск - 1 076
Глазов - 1 189
Можга - 1 108
Сарапул - 882
Завьяловский район - 1 388
Алнашский район - 546
Балезинский район - 376
Вавожский район - 218
Воткинский район - 285
Глазовский район - 197
Граховский район - 159
Дебесский район - 195
Игринский район - 481
Камбарский район - 186
Каракулинский район - 190
Кезский район - 259
Кизнерский район - 265
Киясовский район - 177
Красногорский район - 285
Малопургинский район - 359
Можгинский район - 271
Сарапульский район - 281
Селтинский район - 239
Сюмсинский район - 187
Увинский район - 632
Шарканский район - 357
Юкаменский район - 205
Якшур-Бодьинский район - 353
Ярский район - 197
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