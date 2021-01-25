Карта распространения коронавируса на 25 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 25 января 2021 года Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что в Удмуртии за последние сутки коронавирусом заразилось 182 человека. Из них 7 детей и 78 пенсионеров.

Вылечились и выздоровели 186 пациентов. Прививку от COVID-19 уже сделали 4 495 жителей республики.

За все время пандемии в нашем регионе провели 807 024 исследования на коронавирус. За последние сутки сделали 3 521 тест.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 11 957

Воткинск - 1 076

Глазов - 1 189

Можга - 1 108

Сарапул - 882

Завьяловский район - 1 388

Алнашский район - 546

Балезинский район - 376

Вавожский район - 218

Воткинский район - 285

Глазовский район - 197

Граховский район - 159

Дебесский район - 195

Игринский район - 481

Камбарский район - 186

Каракулинский район - 190

Кезский район - 259

Кизнерский район - 265

Киясовский район - 177

Красногорский район - 285

Малопургинский район - 359

Можгинский район - 271

Сарапульский район - 281

Селтинский район - 239

Сюмсинский район - 187

Увинский район - 632

Шарканский район - 357

Юкаменский район - 205

Якшур-Бодьинский район - 353

Ярский район - 197

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