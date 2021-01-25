Шестерых участников несанкционированной акции в Ижевске привлекли к ответственности

Шестерых участников несанкционированной акции в Ижевске привлекли в ответственности Фото: pixabay.com

Пресс-служба судейского сообщества Удмуртии сообщает, что в суде Ижевска 24 и 25 января были рассмотрены пять административных дел по статье «Участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры». И еще одно дело по статье о повторном нарушении этой статьи.

В итоге судом было решено арестовать одного из участников на трое суток. Остальным пятерым назначили обязательные работы.

Сейчас в суде находится на рассмотрении еще 7 материалов по факту участия в этой же несанкционированной акции.

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