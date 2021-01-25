Количество дней для вакцинации от коронавируса увеличится в Удмуртии Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии со ссылкой на вице-премьера Эльвиру Пинчук сообщает, что с 1 февраля в республике планируют увеличить количество дней для вакцинации от COVID-19. Прививку будут ставить 5 дней в неделю.

Группы по заявкам работодателя будут принимать в среду и пятницу. А всех желающие записавшиеся граждане смогут прививаться во вторник, четверг и субботу.

Напомним, массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Удмуртии началась 18 января. Тогда было объявлено, что прививки ставятся в среду и в субботу. На данный момент пункты вакцинации работают в этом режиме.

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