«Милые щеночки» оказались мошенниками: сразу двое ижевчан стали жертвами злоумышленников

Сразу двое ижевчан стали жертвами злоумышленников Фото: Амир Закиров

В один день в дежурную часть отдела полиции №4 в Ижевске поступило два аналогичных заявления о мошенничестве. Двое ижевчан - девушка и мужчина, утверждали, что нашли на сайте объявлений информацию о продаже шпицов. После недолго общения с продавцом обманутые граждане переводили деньги, а мошенники на связь больше не выходили. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

В переписке покупателям отправляли специальную ссылку для якобы оплаты. Там ижевчане оставляли реквизиты своей карты, с которых затем списывались деньги. Со счета девушки было украдено 24 000 рублей. А мужчина перевел злоумышленникам почти 40 000 рублей.

После этого естественно, никаких щенков им никто не привозил. А телефоны злоумышленников оказывались заблокированы.

Сейчас по обоим фактам возбудили уголовное дело. Ведется расследование.

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