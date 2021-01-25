В Ижевске из-за ремонта теплосетей временно отключат тепло и горячую воду

В Ижевске ремонтируют теплосети на 10 лет Октября и 50 лет ВЛКСМ Фото: Диля Ахмадишина

Пресс-служба ООО «Удмуртские коммунальные системы» сообщает, что в Ижевске 25 января будет проводится ремонт двух участков теплосети – по улицам 10 лет Октября и 50 лет ВЛКСМ. В связи с этим временно будет отключена горячая вода и теплоснабжение в микрорайонах по улицам 50 лет ВЛКСМ, Металлистов и 10 лет Октября. Также снизят параметры отопления и ГВС в районе Культбазы, северных и северо-западных микрорайонах города.

Работа теплосетей должна возобновится к 03:00 26 января.

Также в пресс-службе «УКС» отметили, что в ночь с 25 на 26 января в Ижевске ожидается температура не ниже минус 0,7°С.

- Энергокомпания приносит извинения жителям за доставленные неудобства и напоминает, что после ремонта теплосетей процесс заполнения и проверки параметров внутридомовой системы входит в компетенцию управляющей компании. В случае отсутствия тепла или низкой температуры во внутридомовой системе отопления необходимо сообщить об этом в свою УК, - говорится в сообщении.

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