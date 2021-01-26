Спасатели из Удмуртии вытащили замерзающую женщину из оврага

Пострадавшую предали в руки врачей Фото: пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
В субботу, 23 января, в Сарапуле спасатели вытащили из пятиметрового оврага женщину 1963 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы Удмуртии.
Отмечается, что женщина была дезориентирована и не могла объяснить свое местоположение. Но родственники сами отыскали ее недалеко от Ленинского парка. После чего вызвали сотрудников МЧС для спасения пострадавшей.
В итоге женщину спасли и передали врачам скорой помощи.
- В республике резко потеплело. А ведь совсем недавно погода не радовала таким теплом. Но важно помнить: для того чтобы получить переохлаждение или обморожение, не нужны чрезвычайно низкие температуры, достаточно температур, близких к нулю, - предупреждают спасатели в своем сообщении.
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