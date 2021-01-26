Жуткое фото: легковушка врезалась в стоящий грузовик в Удмуртии

Легковушка врезалась в стоящий грузовик в Удмуртии Фото: 1 отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне утром, 25 января, на 138 км автомобильной дороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь от автодороги М-7 Волга» 44-летний водитель автомобиля Lada Largus врезался в стоящий на обочине грузовой автомобиль Mercedes с полуприцепом. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Водитель легковушки не справился с управлением. В результате ДТП он получил травмы и его увезли в больницу.

Машина сильно пострадала от столкновения с грузовиком. Полностью смят корпус со стороны водителя. Погнуты крыша и двери. Выбито лобовое стекло.

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