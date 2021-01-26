2 577 студентов в Удмуртии получают образование в рамках целевого набора

674 студента по программе учатся в ИжГТУ Фото: Архив «КП» в Ижевске

Вчера, 25 января, в День студента в ходе прямого эфира в своих социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил студентов с праздником. Он рассказал, что на данный момент в Удмуртии 2 577 человек получают образование в рамках целевого набора

- Это значит, что они уже обеспечены рабочими местами, а предприятия и организации - квалифицированными кадрами, - отмечает Александр Бречалов.

По статистике в 2020-2021 учебном году больше всего студентов по целевому обучению получают образование в медакадемии - это 1 098 человек. 674 студента по программе учатся в ИжГТУ, еще 249 - в УдГУ, а оставшиеся - в сельхозакадемии.

- Не случайно, у нас самый большой целевой набор в медакадемию: свою роль тут сыграли и медицинские классы. В этом учебном году медицинские классы открыты в 11 школах, а всего в республике работает 21 класс, где обучается 482 школьника, - комментирует ситуацию глава Удмуртии.

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