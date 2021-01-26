Спортсменка из Удмуртии взяла «золото» на Всероссийских соревнованиях по биатлону

Спортсмены из Удмуртии — Арина Перевозчикова и Виктор Иванов заняли призовые места на соревнованиях в Татарстане по Первенству ПФО Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

На всероссийских соревнованиях по биатлону, которые проходят с 20 по 31 января, спортсменка из Можги Илона Знакова завоевала золотую медаль в индивидуальной гонке на 12,5 километров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов из 20 регионов России. Все они борются за право включения в юниорскую сборную страны на Первенство мира. В ближайшее время все они выйдут на старты спринта, классической гонки с раздельным стартом. А также поучаствуют в масс-старте, смешанной и классической эстафетах и сингл-эстафете. По результатам всех гонок и определятся те, кто отправится защищать страну на Первенство мира.

Кроме того спортсмены из Удмуртии - Арина Перевозчикова и Виктор Иванов заняли призовые места на соревнованиях в Татарстане по Первенству ПФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения. Девушка взяла «бронзу», а молодой человек - «серебро». Эти старты могут стать для них пропуском на Всероссийские соревнования по лыжным гонкам в старшей юношеской возрастной категории.

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