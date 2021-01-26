Рамиль Юнусович спас пожилую соседку из загоревшегося дома Фото: пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии

21 января 2021 года в селе Пугачево житель Удмуртии спас пожилую соседку из загоревшегося дома, сообщает пресс-служба государственной противопожарной службы Удмуртии.

Истеев Рамиль Юнусович заметил, что из дома 76-летней соседки идет дым. Он знал, что женщина больна, живет одна и не сможет спастись сама. Тогда он побежал к ней на помощь. К его появлению в доме было сильное задымление, было очень сложно дышать. Мужчина вывел пенсионерку на свежий воздух.

- С соседями живем дружно, постоянно общаемся, хорошо знаем друг друга, поэтому в тот день, не раздумывая и не думая о страхе, бросился спасать, - говорит мужчина.

После этого Рамиль Юнусович вызвал пожарных, а затем вернулся в дом и выключил газ и электричество.

Когда на место прибыли спасатели, мужчина помог им отыскать очаг и даже потушить его.

Отмечается, что с 2013 по 2015 год Рамиль Юнусович сам работал водителем пожарной автоцистерны.

Мужчине вручили благодарственное письмо и подарок за его подвиг.

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