Сотрудники ДПС открыли огонь во время погони за пьяным водителем в Удмуртии Фото: Диля Ахмадишина

В Сарапуле сотрудникам ДПС пришлось открыть огонь из табельного оружия по автомобилю «Нива Шевроле», чтобы остановить пьяного водителя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ночью в полицию поступило сообщение, что по улице Азина в Сарапуле с высокой скоростью движется автомобиль, который периодически выезжает на полосу встречного движения. Предполагалось, что водитель был пьян.

Ближайший автопатруль ДПС настиг указанный автомобиль в районе улицы Ленина в Сарапуле. Сотрудники потребовали водителя «Нивы Шевроле» остановится. Однако вместо этого он ускорил движение и попытался скрыться.

Началась погоня. Инспекторы ДПС несколько раз с помощью громкоговорителей просили злоумышленника остановится. после чего, осознавая опасность, которой подвергаются окружающие, сотрудники ДПС открыли начали стрелять по колесам автомобиля. Они пробили заднее левое и переднее левое колеса транспортного средства.

Автомобиль остановился, водителя задержали. Им оказался 29-летний житель Сарапула. Он прошел медосвидетельствование, которое выявило, что молодой человек действительно был пьян.

Против нарушителя составили четыре административных протокола о правонарушениях.

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