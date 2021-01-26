Карта распространения коронавируса на 26 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 января 2021 года Фото: pixabay.com

Выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. В числе заболевших 9 детей и 52 человека пенсионного возраста. Об этом сообщает оперштаб региона.

При этом за минувшие сутки с болезнью смогли справится 183 жителя. А вот трое пенсионеров, к сожалению, скончались. Это были женщины 71 года и 93 лет, и мужчина 66 лет.

Кроме того в регионе продолжают проводить исследования на коронавирусную инфекцию. За все время уже сделали 808 722 теста, за последние сутки - 1 698.

Расскажем о статистике по районам:

Ижевск - 12 009

Воткинск - 1 090

Глазов - 1 214

Можга - 1 113

Сарапул - 887

Завьяловский район - 1 413

Алнашский район - 548

Балезинский район - 376

Вавожский район - 222

Воткинский район - 289

Глазовский район - 199

Граховский район - 159

Дебесский район - 204

Игринский район - 491

Камбарский район - 186

Каракулинский район - 190

Кезский район - 262

Кизнерский район - 269

Киясовский район - 177

Красногорский район - 286

Малопургинский район - 359

Можгинский район - 272

Сарапульский район - 281

Селтинский район - 239

Сюмсинский район - 187

Увинский район - 632

Шарканский район - 359

Юкаменский район - 207

Якшур-Бодьинский район - 354

Ярский район - 204

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