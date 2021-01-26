Карта распространения коронавируса на 26 января 2021 года: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Карта распространения коронавируса на 26 января 2021 года
Фото: pixabay.com
Выявили 178 новых случаев заражения коронавирусом в Удмуртии. В числе заболевших 9 детей и 52 человека пенсионного возраста. Об этом сообщает оперштаб региона.
При этом за минувшие сутки с болезнью смогли справится 183 жителя. А вот трое пенсионеров, к сожалению, скончались. Это были женщины 71 года и 93 лет, и мужчина 66 лет.
Кроме того в регионе продолжают проводить исследования на коронавирусную инфекцию. За все время уже сделали 808 722 теста, за последние сутки - 1 698.
Расскажем о статистике по районам:
Ижевск - 12 009
Воткинск - 1 090
Глазов - 1 214
Можга - 1 113
Сарапул - 887
Завьяловский район - 1 413
Алнашский район - 548
Балезинский район - 376
Вавожский район - 222
Воткинский район - 289
Глазовский район - 199
Граховский район - 159
Дебесский район - 204
Игринский район - 491
Камбарский район - 186
Каракулинский район - 190
Кезский район - 262
Кизнерский район - 269
Киясовский район - 177
Красногорский район - 286
Малопургинский район - 359
Можгинский район - 272
Сарапульский район - 281
Селтинский район - 239
Сюмсинский район - 187
Увинский район - 632
Шарканский район - 359
Юкаменский район - 207
Якшур-Бодьинский район - 354
Ярский район - 204
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