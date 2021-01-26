Есть вопрос: кто сломал световые опоры в сквере имени Василия Тарасова в Ижевске?

В социальных сетях появились сообщения от возмущенных жителей о сломанных фонарях Фото: Евгения Головкова

В социальных сетях появились сообщения от возмущенных жителей Ижевска. В сквере имени Василия Тарасова, который появился в городке Металлургов в конце 2020 года, кто-то сломал все световые опоры, установленные по периметру.

Некоторые жители уверяли, что поломка произошла из-за погодных условий и сильного ветра.

- Мы гуляли с женой вечером напротив сквера на противоположной пешеходной дорожке. Был сильный ветер и снег. Во время одного из порывов ветра сломало фонарь, другие фонари тоже сильно гнуло. Я думаю, что пластмасса не выдержит порывов ветра, скорее всего их рано или поздно их все сломает, - говорит Сергей.

«Комсомолка» решила разобраться в ситуации и узнать в администрации города, будут ли восстановлены световые объекты. Там сообщили, что восстановление фонарей, конечно, планируется. Но сначала нужно выяснить истинную причину поломки.

- Причина поломки светильников на опорах освещения - механическая. Сейчас проводится работа по поиску записей с камер видеонаблюдения для выяснения причин поломки (вандализм, ветер). После выяснения причин светильники будут восстановлены, - говорится в сообщении от администрации Ижевска.

Однако позже выяснилось, что поломка световых опор - дело рук вандалов. На светильниках нашли следы от ударов. В связи с этим теперь делом займется полиция, которая должна будет установить личности вандалов.

Делом займется полиция, которая должна будет установить личности вандалов. Фото: Евгения Головкова

- Поломаны только те опоры, на которых есть следы ударов. Если бы причиной был сильный ветер, сломались бы и остальные светильники. По окончании следствия будет принято решение о сроках восстановления опор освещения, - также отмечается в сообщении.

На данный момент световые объекты демонтировали.

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