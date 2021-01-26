«За победу на чемпионате мира меценат подарил мне часы Rolex»: фигуристка из Удмуртии Елизавета Туктамышева рассказала о самом дорогом подарке

Елизавета Туктамышева поделилась впечатлениями о своем крайнем выступлении на чемпионате России в Челябинске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Спортсменка из Удмуртии, чемпионка мира по фигурному катанию 24-летняя Елизавета Туктамышева побывала в гостях радио «Комсомольская правда» в Санкт- Петербурге. Там девушка поделилась впечатлениями о своем выступлении на чемпионате России в Челябинске и раскрыла секрет о своем самом дорогом подарке за всю карьеру.

Фигуристка рассказала журналистам, что за победу на чемпионате мира меценат подарил ей часы Rolex.

- Это был самый крутой подарок в моей жизни. Я их ношу, но не каждый день, а только на выход. Тот год был самым классным в моей жизни - сбывались все мои мечты. Одной из них как раз были эти часы. Я загадала их на Новый год и получила, - говорит девушка.

Напомним, Елизавета переболела коронавирусом, и это сказалось на ее физической форме. Так, на своем выступлении на чемпионате России в Челябинске спортсменка заняла лишь шестое место.

- Перед самыми соревнованиями я заболела коронавирусом и выступала не в самой лучшей форме. Из-за этого были сильные внутренние переживания, - поделилась эмоциями Лиза.

Сейчас же она вновь пришла в форму и тренируется каждый день по 2,5 часа, а иногда и дважды в день. Девушка готовится к Олимпиаде в Пекине.

- Готовлюсь, как и прошлые два раза (смеется). В этот раз я очень хочу, чтобы это произошло. Поэтому делаю все возможное, чтобы эту мечту осуществить, - рассказывает спортсменка из Удмуртии.

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