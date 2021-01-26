Уже закуплен современный наркозно-дыхательный аппарат для анестезии для детей Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Удмуртии

В ходе прямого эфира в своих социальных сетях Глава Удмуртии Александр Бречалов рассказал о том, что в 2021 году в Удмуртии появится новое медицинское оборудование. В Республиканской детской клинической больнице в скором времени появится современный наркозно-дыхательный аппарат экспертного класса стоимостью 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства региона.

- Он позволяет проводить анестезию даже для детей весом от 500 граммов! Ежегодно в больнице проводится более 5 тысяч анестезий детям, из них 200-300 новорожденным и недоношенным, - пишет Александр Бречалов на своей странице.

Также для Республиканской детской клинической больницы закупили аппарат МРТ, рентген-аппарат, оборудование для УЗИ.

- В сосудистый центр Глазовской межрайонной больницы поступили 4 аппарата для восстановительного лечения после инсультов и инфарктов. В 2021 году такие же аппараты появятся в больницах Можги, Игры, Сарапула, Воткинска и Ижевска, - сказал глава региона.

Планируется в 2021 году переоснастить 22 районные больницы. Для этого закупят 47 единиц медицинской техники.

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