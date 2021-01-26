2 февраля начнется рассмотрение апелляции экс-главы Удмуртии

Экс-главу Удмуртии приговорили к 10 годам строгого режима и 275 млн штрафа Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Апелляцию экс-главы Удмуртии Александра Соловьева, который в октябре прошлого года был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере, начнут рассматривать 2 февраля в 13:00 в Верховном суде Удмуртии. Заседание состоится в режиме видео-конференц-связи. Об этом сообщили в пресс-службе судейского сообщества региона.

Сейчас Александр Соловьев находится в следственном изоляторе.

Напомним, 14 октября 2020 года Завьяловский районный суд вынес приговор экс-главе Удмуртии. Александр Соловьев был признан виновным в получении взятки в особо крупном размере. Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 275 млн рублей. Его взяли под стражу прямо в зале суда.

Заявление на обжалование приговора суда осужденный подал 28 октября 2020 года.

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