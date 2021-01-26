В аэропорту Казани задержали устроившую дебош в самолете жительницу Удмуртии
Фото: pixabay.com
Пресс-служба Управления на транспорте МВД по ПФО сообщает, что в аэропорту Казани задержали 30-летнюю жительницу Удмуртии, которая устроила дебош в салоне самолета, летевшем из Стамбула в столицу Татарстана.
Девушка была пьяна, вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в сторону бортпроводника.
Ей неоднократно делали замечания по этому поводу. Однако она не успокаивалась.
Когда самолет приземлился, девушку увели в помещение линейного отдела полиции, где она прошла медицинское освидетельствование.
Против нее составили административные протоколы сразу по трем статьям. Теперь ее могут арестовать на 15 суток.
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