Ковидные паспорта не будут вводить в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

25 января во время прямого эфира в социальных сетях глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что в регионе не будут вводить ковидные паспорта.

- Никаких ковидных паспортов мы вводить не будем! - сообщил Александр Бречалов.

Также он рассказал о том, как проходит вакцинация в республике, вокруг которой, по его словам, много недостоверной информации.

- Хочу подчеркнуть особо. Вакцинация от ковида: первое - бесплатная. Не верьте мошенникам, которые предлагают вам какую-то особую вакцину, такие случаи по России уже есть. Второе - добровольная. Никто не вправе заставлять людей ставить вакцину. Это решение каждого. Решение, основанное на собственной оценке ситуации, на состоянии здоровья, - говорит глава Удмуртии.

Кроме того он рассказал, что сейчас в республике сформировали лист ожидания для желающих получить вакцину. На 25 января в нем значится 3400 человек, сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

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