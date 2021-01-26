Школу на Ильфата Закирова в Ижевске откроют к 1 сентября 2021 года

Фото: со страницы главы города Олега Бекмеметьева в социальных сетях

Сегодня, 25 января, мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице в социальных сетях, что школа на улице Ильфата Закирова заработает уже 1 сентября 2021 года. Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено еще 30 декабря 2020 года, а сейчас учебное заведение находится на стадии лицензирования.

Школа рассчитана на 825 детей. Здание возвели меньше чем за год.

- Уже начали набирать штат сотрудников, в ближайшее время родителям будущих новоселов дадут разъяснения, как записаться в новую школу. Приоритет, конечно, жителям ближайшего микрорайона, - пишет глава города.

Отмечается также, что школа будет многопрофильной. Упор будет делаться на медицинском, технологическом и естественно-научном направлениях. Для этого в учебном заведении появится современное оборудование: электронные микроскопы, наборы для робототехники, 3D принтеры, очки виртуальной реальности.

Важно, что школа на Ильфата Закирова полностью оборудована всем необходимым для маломобильных учеников.

- Отличный спортзал и большой стадион с уличными тренажерами. За лето сделаем безопасные тротуары шириной 2,2 метра на подходах к школе со всех сторон, - отметил Олег Бекмеметьев.

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