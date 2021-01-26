Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии: все пункты вакцинации

Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии? Фото: pixabay.com

18 января 2021 года в Удмуртии объявили о массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. 4 495 жителей республики уже вакцинировали на данный момент. Число желающих растет с каждым днем. В связи с этим сформирован лист ожидания. На 25 января в нём значится 3 400 человек. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии.

Сейчас желающие поставить прививку могут записаться тремя способами - на портале Госуслуг, позвонив на Горячую линию по номеру 8-800-100-24-47, либо позвонив в поликлинику. то прививки ставятся в среду и в субботу. На данный момент пункты вакцинации работают в следующем режиме: в среду на прививки приглашают организованные группы, а в субботу - всех желающих. Рассказываем, в какие поликлиники обращаться жителям Удмуртии и куда приходить на прививку.

Адреса прививочных пунктов в больницах и поликлиниках Ижевска:

1. ГКБ №1, ул. Парковая, 49а;

2. ГКБ №2, ул. Пушкинская, 219;

3. ГБ №3, ул. Нагорная, 56;

4. ГКБ №4, ул. Баранова, 40;

5. ГКБ №6, ул. Ленина, 81;

6. ГКБ №7, ул. Воткинское шоссе, 81;

7. ГКБ №8, ул. Серова, 65;

8. ГКБ №9, ул. Промышленная, 52;

9. ГП №1, ул. Бородина, 7;

10. ГП №2, ул. Ракетная, 32а;

11. ГП №5, ул. Сабурова, 37а;

12. ГП №6, ул. Новоажимова, 5;

13. ГП №7, ул. Зенитная, 9;

14. ГП №10, ул. 50 лет Пионерии, 39.

Адреса прививочных пунктов в районных больницах Удмуртии:

1. Алнашская РБ, ул. Векшиной, 1;

2. Балезинская РБ, ул. Азина, 17;

3. Вавожская РБ, переулок Зеленый, 7;

4. Воткинская РБ, ул. 1 Мая, 132;

5. Воткинская ГБ, ул. Гражданская, 1а;

6. Граховская РБ, ул. Ачинцева, 20;

7. Глазовская РБ, ул. Мира, 22;

8. Дебесская РБ, ул. Советская, 20;

9. Завьяловская РБ, ул. Гольянская, 1б;

10. Игринская РБ, мкр Нефтяников, 36;

11. Камбарская РБ, ул. Сосновый бор, 1;

12. Кизнерская РБ, ул. Санаторная, 1;

13. Кезская РБ Больничный городок, 1;

14. Киясовская РБ, ул. Трактовая, 5;

15. Красногорская РБ, ул. Советская, 3;

16. Каракулинская РБ, ул. 60 лет Октября, 11;

17. Малопургинская РБ, ул. Пионерская, 51;

18. Можгинская РБ, ул. Сюгаильская, 19;

20. Сараупульская РБ, ул. Советская, 110;

21. Сарапульская ГБ, ул. Гагарина, 67;

22. Селтинская РБ, ул. Комсомольская, 37;

23. Сюмсинская РБ, ул. Пролетарская, 46;

24. Увинская РБ, ул. Чкалова, 20;

25. Шарканская РБ, ул. Советская, 68;

26. Юкаменская РБ, ул. Первомайская, 56;

27. Якшур-Бодьинская РБ, ул. Володарского, 9;

28. Ярская РБ, ул. Советская, 31а.

На этой неделе ожидается поступление еще 25 400 доз вакцины, а в феврале еще 40 тысяч доз.

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