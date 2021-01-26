Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии: все пункты вакцинации

Где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии?
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18 января 2021 года в Удмуртии объявили о массовой вакцинации от коронавирусной инфекции. 4 495 жителей республики уже вакцинировали на данный момент. Число желающих растет с каждым днем. В связи с этим сформирован лист ожидания. На 25 января в нём значится 3 400 человек. Рассказываем, где сделать прививку от коронавируса в Удмуртии.
Сейчас желающие поставить прививку могут записаться тремя способами - на портале Госуслуг, позвонив на Горячую линию по номеру 8-800-100-24-47, либо позвонив в поликлинику. то прививки ставятся в среду и в субботу. На данный момент пункты вакцинации работают в следующем режиме: в среду на прививки приглашают организованные группы, а в субботу - всех желающих. Рассказываем, в какие поликлиники обращаться жителям Удмуртии и куда приходить на прививку.
Адреса прививочных пунктов в больницах и поликлиниках Ижевска:
1. ГКБ №1, ул. Парковая, 49а;
2. ГКБ №2, ул. Пушкинская, 219;
3. ГБ №3, ул. Нагорная, 56;
4. ГКБ №4, ул. Баранова, 40;
5. ГКБ №6, ул. Ленина, 81;
6. ГКБ №7, ул. Воткинское шоссе, 81;
7. ГКБ №8, ул. Серова, 65;
8. ГКБ №9, ул. Промышленная, 52;
9. ГП №1, ул. Бородина, 7;
10. ГП №2, ул. Ракетная, 32а;
11. ГП №5, ул. Сабурова, 37а;
12. ГП №6, ул. Новоажимова, 5;
13. ГП №7, ул. Зенитная, 9;
14. ГП №10, ул. 50 лет Пионерии, 39.
Адреса прививочных пунктов в районных больницах Удмуртии:
1. Алнашская РБ, ул. Векшиной, 1;
2. Балезинская РБ, ул. Азина, 17;
3. Вавожская РБ, переулок Зеленый, 7;
4. Воткинская РБ, ул. 1 Мая, 132;
5. Воткинская ГБ, ул. Гражданская, 1а;
6. Граховская РБ, ул. Ачинцева, 20;
7. Глазовская РБ, ул. Мира, 22;
8. Дебесская РБ, ул. Советская, 20;
9. Завьяловская РБ, ул. Гольянская, 1б;
10. Игринская РБ, мкр Нефтяников, 36;
11. Камбарская РБ, ул. Сосновый бор, 1;
12. Кизнерская РБ, ул. Санаторная, 1;
13. Кезская РБ Больничный городок, 1;
14. Киясовская РБ, ул. Трактовая, 5;
15. Красногорская РБ, ул. Советская, 3;
16. Каракулинская РБ, ул. 60 лет Октября, 11;
17. Малопургинская РБ, ул. Пионерская, 51;
18. Можгинская РБ, ул. Сюгаильская, 19;
20. Сараупульская РБ, ул. Советская, 110;
21. Сарапульская ГБ, ул. Гагарина, 67;
22. Селтинская РБ, ул. Комсомольская, 37;
23. Сюмсинская РБ, ул. Пролетарская, 46;
24. Увинская РБ, ул. Чкалова, 20;
25. Шарканская РБ, ул. Советская, 68;
26. Юкаменская РБ, ул. Первомайская, 56;
27. Якшур-Бодьинская РБ, ул. Володарского, 9;
28. Ярская РБ, ул. Советская, 31а.
На этой неделе ожидается поступление еще 25 400 доз вакцины, а в феврале еще 40 тысяч доз.
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