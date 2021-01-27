174 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Удмуртии Фото: pixabay.com

Оперштаб Удмуртии сообщает, что на утро 27 января выявили 174 новых случая коронавирусной инфекции в регионе. В числе заболевших 15 детей и 40 пенсионеров.

За последние сутки болезнь смогли победить 178 пациентов, и, к счастью, никто не скончался.

За все время пандемии уже зарегистрировали 25 115 случаев коронавирусной инфекции. Смогли победить болезнь 21 274 человека. А 331 пациент, к сожалению, скончался.

За минувшие сутки 1 756 тестов на COVID-19 сделали в республике. Всего уже сделали 810 478 исследований.

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