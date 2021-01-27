Улицу Маршала Фалалеева переименуют в Ижевске

Эта улица продлится до пересечения улиц Автономной и Колхозной Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

На сайте администрации Ижевска появилось постановление о переименовании улицы Маршала Федора Яковлевича Фалалеева в Ленинском районе города. Теперь она будет называться улицей Олега Кошевого. Таким образом эта улица продлится до пересечения улиц Автономной и Колхозной.

Сообщается, что такое решение было принято 10 декабря 2020 года в целях упорядочения наименования улиц в городе Комиссией содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

Теперь Главному управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска необходимо внести изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр. Так будет завершен процесс переименования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

174 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Удмуртии

Глава Ижевска: подрядчиков, ответственных за уборку снега, оштрафуют на миллион рублей

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.