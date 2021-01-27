Электробусы могут появиться на улицах Ижевска

В Ижевск с рабочим визитом приехал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфе Артур Карпович Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

26 января в Ижевск с рабочим визитом приехал руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Уфе Артур Карпович. Он встретился с мэром Ижевска Олегом Бекмеметьевым. На встрече они обсудили возможную закупку из Беларуси электробусов для нашего города.

- Решили продолжать наши договоренности, обсудили возможность развития торговых связей, обновления парка техники для пассажирских перевозок - в Беларуси сейчас налажено производство современных и экологичных электробусов, которые могли бы появиться на улицах Ижевска, - пишет о встрече глава города на своей странице в социальных сетях.

Кроме того хотят запустить проект по обмену туристическими поездками для школьников. Так, с 2015 года наши кадеты ездят в Беларусь на экскурсии в Брестскую крепость.

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