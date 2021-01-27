Полицейские организовали преступную группировку: восемь человек продавали наркотики в Ижевске

Верховный Суд региона назначил для восьми фигурантов этого дела наказание: они получат от 4 до 19 лет лишения свободы Фото: pixabay.com

В Удмуртии делом о преступной группировке, организованной полицейскими для продажи наркотиков, занимался второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по республике. Верховный Суд региона назначил для восьми фигурантов этого дела наказание: они получат от 4 до 19 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии.

Отмечается, что длительность пребывания в колонии зависела от роли и степени участия в преступлении. А сотрудники полиции, которые являлись организаторами преступной деятельности приговорены к 17 и 19 годам лишения свободы с лишением специальных званий и государственных наград.

В ходе расследования было установлено, что в начале 2015 года начальник одного из оперативных подразделений по борьбе с организованной преступностью МВД по Удмуртской Республике и его подчиненный создали преступную группировку для сбыта наркотических средств в Ижевске. Продажей наркотиков они занимались с марта по июнь. К преступной деятельности они привлекли еще нескольких человек, которые занимали различные «должности»: «оператор магазина», «финансист», «хранитель» и «закладчик».

Общий доход от преступной деятельности составили около 1,5 млн. руб.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Электробусы могут появиться на улицах Ижевска

174 человека заболели коронавирусом за последние сутки в Удмуртии