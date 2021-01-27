Александр Бречалов пожелал всем жителям республики «бодрого дня». Фото: скриншот истории из социальных сетей главы Удмуртии Александра Бречалова

Сегодня утром, 27 января, глава Удмуртии Александр Бречалов в своих социальных сетях рассказал, что он находится в деревне Чежебаш Можгинского района. Также он сообщил, что выйдя на утреннюю пробежку, надеется увидеть чупакабру, о которой ему рассказывали жители республики.

Глава Удмуртии Александр Бречалов вышел на поиски чупакабры Фото: скриншот истории из социальных сетей главы Удмуртии Александра Бречалова

- Бегу, и думаю, одна из жительниц написала мне, что в Можгинском районе появилась чупакабра. Вот может повезет, - сказал глава региона.

Также Александр Бречалов пожелал всем жителям республики «бодрого дня».

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