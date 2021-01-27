Дмитрия Загребина назначили на должность замглавы администрации Ижевска Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Дмитрий Загребин назначен заместителем главы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций. Эта должность была вакантна последние два года. А сам Дмитрий Загребин ранее возглавлял Управление экономики и инвестиций с 28 декабря 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

СПРАВКА:

Загребин Дмитрий Николаевич родился 14 ноября 1981 года в Воткинском районе УАССР.

Окончил ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Механизация сельского хозяйства» - в 2003 году; по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК» - в 2005 году.

С 2007 по 2017 год работал в Администрации МО «Завьяловский район», с 2009 по 2017 год являлся начальником Управления экономического развития Администрации МО «Завьяловский район».

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