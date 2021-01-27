Дмитрия Загребина назначили на должность замглавы администрации Ижевска
Фото: пресс-служба Администрации Ижевска
Дмитрий Загребин назначен заместителем главы администрации Ижевска по вопросам экономики и инвестиций. Эта должность была вакантна последние два года. А сам Дмитрий Загребин ранее возглавлял Управление экономики и инвестиций с 28 декабря 2017 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу муниципалитета сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».
СПРАВКА:
Загребин Дмитрий Николаевич родился 14 ноября 1981 года в Воткинском районе УАССР.
Окончил ФГОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» по специальности «Механизация сельского хозяйства» - в 2003 году; по специальности «Экономика и управление на предприятии АПК» - в 2005 году.
С 2007 по 2017 год работал в Администрации МО «Завьяловский район», с 2009 по 2017 год являлся начальником Управления экономического развития Администрации МО «Завьяловский район».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Глава Удмуртии Александр Бречалов вышел на поиски чупакабры
Улицу Маршала Фалалеева переименуют в Ижевске
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.