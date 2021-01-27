798 крыш очистили от снега в Ижевске

Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

25 января мэр Ижевска Олег Бекмеметьев рассказал на своей странице в социальных сетях, что за сутки в городе очистили от снега 798 крыш многоквартирных домов. Он заявил, что расчистка началась еще в середине января, когда в Удмуртию пришли сильные снегопады. Кроме крыш, также чистят и козырьки подъездов.

Сейчас активная расчистка кровель началась в связи с аномальным потеплением в столице республики.

- На улице потепление, прошу всех обращать внимание на состояние кровель зданий. Прежде всего – управляющим компаниям и балансодержателям отдельно стоящих офисов, магазинов, нежилых помещений, - пишет Олег Бекмеметьев.

Также глава Ижевска просит жителей, которые заметят неочищенные крыши на своих домах, обращаться в управляющую компанию или по телефону 072 (с мобильных 998-072).

- Пешеходы, периодически отвлекаемся от гаджетов или от задушевной беседы с попутчиком, музыку в наушниках делаем потише при прогулке вдоль зданий. Внимательно смотрим по сторонам и особенно вверх! - призывает мэр Ижевска.

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