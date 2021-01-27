Выбран символ Республиканских зимних сельских спортивных игр в Удмуртии Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В Удмуртии выбрали символ Республиканских зимних сельских спортивных игр, которые пройдут с 24 по 27 февраля в Вавожском районе. Им стал муравей Вавожик, сообщает пресс-служба правительства региона.

Кроме варианта «Вавожик», жители выбирали еще между тремя: Удалтон, Вавожли, Мурашик. За вариант-победитель проголосовало 264 человека.

Кстати, такое имя для муравья предложили сразу три человека. Но первой стала Анастасия Печенкина. Так девушка получила два билета на открытие игр, которое состоится в 18:00 на Центральном стадионе в селе Вавож.

Муравьишка держит в руках факел. На голове у него шапочка с помпоном и гербом Вавожского района. Также он одет в черную кофту с гербом Удмуртии, красные штаны и коричевые сапоги.

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