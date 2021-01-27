В Ижевске появится улица имени Стыценко Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

В Ижевске переулок, соединяющий улицы Максима Горького и Карла Маркса на участке от Летнего сада до ДК «Аксион» теперь будет называться улицей имени Стыценко Игоря Сергеевича. Соответствующее постановление было опубликовано сегодня, 27 января, на сайте администрации города.

Решение приняли 10 декабря 2020 года на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов.

В постановлении также говорится, что для новой улицы в Октябрьском районе города допустимы следующие сокращения: улица « м. Стыценко И. С.», улица «Стыценко И. С.», улица «Игоря Стыценко», улица «Стыценко».

Постановление уже вступило в законную силу. Теперь Главному управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Ижевска нужно внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности и в государственный адресный реестр.

СПРАВКА:

Игорь Сергеевич Стыценко. Родился 15 декабря 1928 года в Самаре. В 1952 г. окончил Московский механический институт по специальности «инженер-механик».

На Ижевском мотозаводе проработал без малого 40 лет: мастером, регулировщиком, начальником участка, заместителем начальника сборочного цеха, начальником ОТК, главным инженером.

С 1965 по 1991 г. – директор и генеральный директор мотозавода.

Дважды избирался депутатом Верховного Совета УАССР. Герой Социалистического труда, обладатель Ленинской премии, Ордена Трудового Красного Знамены, Ордена Ленина.

Скончался 9 мая 1996 г. в Ижевске.

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