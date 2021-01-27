Есть вопрос: что строят на улице Телегина в Ижевске?

Что строят на улице Телегина в Ижевске? Фото: Ульяна Колмогорова

Читатели «Комсомолки» интересуются, что строят на перекрестке ул. Телегина и Новошестнадцатой.

— На перекрестке уже вырыли котлован. Что будет на этом месте? — задает вопрос жительница Строителя Ульяна.

Как сообщили «Комсомолке» в управлении архитектуры и градостроительства администрации Ижевска, участок находится по адресу ул. Телегина, 101. На этом месте специализированный застройщик «ОАЗИС» будет строить жилой комплекс «Оазис».

Напомним, ранее мы писали, что в Ленинском районе идет еще ряд строек: на ул. Телегина и на Заречном шоссе. Также сейчас идет строительство 17-этажного дома на ул. Коммунаров. На ул. Орджоникидзе снесли здание училища. А на улице Ворошилова снесли здание детского сада.

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