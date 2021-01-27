Карта добрых дел Удмуртии собрала более 400 общественных инициатив

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев вручил статуэтку и сертификаты кураторам проекта «Счастливый город BershaСity» Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

Еще в 2020 году было принято решение создать интерактивную Карту добрых дел Удмуртии. На ней отмечено более 400 наиболее важных для жителей реализованных общественных инициатив. Лучшие их них были отмечены премией главы Удмуртии 26 января на Форуме муниципальных образований Удмуртии «Делай добро», сообщает пресс-служба правительства региона.

Так победителями в номинации «Самая активная инициативная группа» стали ижевчане - кураторы проекта «Счастливый город BershaСity». Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев вручил им статуэтку и сертификат на покупку ноутбука и принтера для общего пользования в штаб этого проекта. В микрорайоне на улице Берша в Ижевске сейчас проживает более 15 тысяч человек.

- Всего с марта по октябрь 2020 года здесь проведено более 120 активностей – от досуговых, развлекательных мероприятий и спортивных турниров до масштабных субботников и экологических акций, и все это несмотря на условия пандемии, - рассказал руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртии Сергей Смирнов.

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