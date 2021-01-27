Дефибрилляторы из Удмуртии экспортируют в 17 стран мира Фото: Архив «КП» в Ижевске

Дефибрилляторы из Удмуртии поставляют в 17 стран мира: Турцию, Таиланд, Филиппины, страны СНГ и Восточной Европы. А также медицинское оборудование нашего региона закупают по всей России. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава республики Александр Бречалов.

Сегодня, 27 января, он посетил фельдшерско-акушерский пункт в деревне Туташево Можгинского района. Кроме удмуртского дефибриллятора в медучреждении есть все необходимое современное медицинское оборудование: электрокардиограф, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара, а также оборудование для смотрового кабинета, процедурной.

- Сейчас это новое и современное здание, а когда-то старый ФАП, существовавший здесь с 1968 года, располагался в деревянной избушке с печным отоплением, - пишет Александр Бречалов.

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