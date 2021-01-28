Из-за несанкционированной акции 23 января в Ижевске возбудили уголовное дело

23 января на центральные улицы города ижевчане вышли на несанкционированную акцию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Ижевске возбудили уголовное дело по итогам несанкционированной акции и шествия 23 января на Центральных улицах города. Причиной послужил массовый выход жителей на проезжую часть, который поставил под угрозу безопасность людей. Поэтому действия расценили как преступление соответствующее статье 267.1 УК РФ – «Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств».

- Сотрудниками полиции был выявлен факт массового выхода людей на проезжие части городских улиц, совершенный из хулиганских побуждений. В результате этих действий было остановлено движение транспорта по улицам Пушкинской, Советской, Коммунаров, Красногеройской, поставлена под угрозу безопасность людей, - говорится в сообщении.

Сейчас ведется предварительное расследование, устанавливаются виновные лица.

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