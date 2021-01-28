Более 100 миллионов рублей направят на социально-экономическое развитие района Удмуртии

Впервые заключили четырехстороннее соглашение о повышении уровня развития сельских территорий Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Удмуртии

27 января впервые в Удмуртии прошло подписание четырехстороннего соглашения, которое направлено на повышение уровня социально-экономического развития сельских территорий. Благодаря этому было решено выделить более 100 млн. рублей, в рамках Года села, для инвестирования в инфраструктуру Алнашского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона.

Подписи поставили Глава Удмуртии Александр Бречалов, глава Алнашского района Алексей Семенов и два руководителя ведущих сельхозпредприятий Алнашского района.

- Мы выбрали новый формат подписания соглашения. Для нас важно инвестировать в те территории, где есть экономика, перспектива развития и расширения предприятий, создание новых рабочих мест, и, соответственно, дополнительные налоговые отчисления. Вы на себя берете обязательства по развитию ваших хозяйств. Мы берем обязательства по поддержке различными программами, строительством объектов социальной инфраструктуры, - говорит Александр Бречалов.

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