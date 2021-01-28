Прокуратура выявила нарушения в организации дистанционного обучения в Удмуртии

Прокуратура выявили нарушения в организации дистанционного обучения в Удмуртии Фото: Архив «КП» в Ижевске

С жалобой в Воткинскую межрайонную прокуратуру обратился житель деревни Верхне-Позимь. Он сообщил, что в местной школе нарушают права детей на образование с применением дистанционного обучения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Тогда в учебном заведении повели проверку, в ходе которой прокурором были выявлены нарушения. Так, трое учащихся не были обеспечены специальной техникой для дистанционного обучения, что предусмотрено законом. А двое учеников не имели доступа к интернету.

Кроме того, переход на очно-заочную форму обучения был осуществлен без согласия родителей. А составленное расписание не соответствовало реальному времени проведения уроков.

После проверки и выявленных нарушений, прокуратура направила представление в управление образования районной администрации.

Отмечается, что сейчас нарушения устранены. А двое граждан привлечены по этому факту к дисциплинарной ответственности.

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