Школу с «умными партами» откроют в Ижевске Фото: со страницы мэра Ижевска Олега Бекмеметьева в социальных сетях

Новый учебный корпус школы №74 на улице Ильфата Закирова в Ижевске сдали еще 30 декабря 2020 года. Сейчас учебное заведение проходит процедуру лицензирования. По планам, школа должна открыться уже 1 сентября 2021 года. 26 января с рабочим визитом в новое здание отправился глава города Олег Бекмеметьев.

На возведение объекта и закупку оборудование потратили 617 млн рублей. При этом 500 млн выделили из федерального бюджета, а 117 млн привлекли из республиканской казны.

Директор школы Надежды Онищенко сообщила, что на данный момент закончено строительство. В скором времени в здании появится мебель и необходимое оборудование, в том числе и «умные» антивандальные парты. Также в скором времени начнут формировать учительский состав.

Уже готовы 12 классов для начальной школы. Также появятся классы, где будет оборудование для погружения детей в медицинский, технологический и естественно-научный профили. Для этого закуплено новое оборудование: робототехнические наборы, интерактивные столы, очки виртуальной реальности, цифровые микроскопы, 3D принтеры и сканеры.

Запись в классы будут вести по общим требованиям, согласно закрепленной территории. Однако о том, когда начнется запись, пока неизвестно.

Напомним, 30 июня 2021 года в Ижевске должна появится еще одна школа. Она расположится на Берша, и там смогут учится 1 225 человек.

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