Улицу в новом микрорайоне Ижевска назовут именем маршала Фалалеева

На ближайшем заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц в строящемся микрорайоне Ижевска имени маршала Фалалеева. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, ранее такая улица уже существовала на карте города. Однако, в декабре 2020 года было принято решение переименовать участок в улицу Олега Кошевого, тем самым продолжив ее до пересечения улиц Автономной и Колхозной.

Решение так же принимала Комиссия по содействию охране памятников истории и культуры на основе обращения жителя Ижевска Алексея Азовского. Он жаловался, что улица, носящая имя маршала, не соответствует его чинам и заслугам.

- На мои запросы по расположению «улицы Маршала Ф.Я. Фалалеева» компьютер упорно посылал меня в район Александровского кладбища, где по моим представлениям такой улицы быть не должно. В конце концов, ситуация прояснилась. Улица О. Кошевого доходит до Александровского кладбища, дальше небольшая развязка, поворот и узенькая лента асфальта до ул. Областной. Эти 300-350 метров асфальта, оказывается, и есть искомая улица, - говорится в обращении ижевчанина.

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