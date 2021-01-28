За нарушение дизайн-кода в Удмуртии планируют ввести санкции Фото: Архив «КП» в Ижевске

На заседании постоянной комиссии по экономической политике, промышленности и инвестициям госсовета Удмуртии рассмотрели законопроект, который предусматривает введение санкций за повторное нарушение дизайн-кода в течение года для предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В 2020 году, по информации представителя Минстроя республики, составили 184 протокола об административной ответственности за несоблюдение дизайн-кода. Выявили также умышленные случаи уклонения от соблюдения правил предпринимателями, которые уже привлекались к ответственности. Сообщается, что им проводились разъяснительные работы и предлагалась помощь в создании макетов, которые бы удачно вписывались в общий ансамбль города.

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